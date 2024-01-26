Dakar Rallisi'nin panoraması: Çölde büyük heyecan geride kaldı

CARLOS SAINZ’DAN 4. ZAFER

İspanyol off-road süperstarı Carlos Sainz, Dakar Rallisi'nde yine zafere ulaştı. Audi Sport Takımı sürücüsü dördüncü Dakar şampiyonluğunu elde etti. Bu yıl kullandığı Audi RS Q e-tron'un geliştirilmesinde ve elektrikli aktarma organları ile verimli enerji dönüştürücüsünün yenilikçi kombinasyonunda rol oynayan 61 yaşındaki pilot ve yardımcı pilotu Lucas Cruz, Suudi Arabistan'daki iki hafta boyunca müthiş bir performans sergiledi.

İLK DAKAR RALLİSİ’NDE İKİNCİ OLDU: GUİLLAUME DE MEVİUS

Ultimate sınıfında ikinciliğin sahibi yardımcı pilotu Xavier Panseri birlikte ilk Dakar Rallisi tecrübesini yaşayan Red Bull sporcusu Guillaume de Mévius oldu. De Mévius'un babası Grégoire, 20 yıl önce Dakar'da Sainz'a karşı yarışıyordu. 2024 itibarıyla oğlu da aile geleneğini sürdürüyor. 29 yaşındaki De Mévius, Ultimate sınıfı podyumunda bitiş çizgisini gören ilk 30 yaş altı sürücü oldu.