Cristiano Ronaldo'dan Sürpriz Hamle! Dev Kulübü Satın Almaya Hazırlanıyor
Suudi Arabistan'da futbol kariyerine devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dikkat çeken bir yatırım planıyla gündeme geldi. Fransız basınının iddiasına göre Ronaldo, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'yı satın almak için harekete geçti.
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Kariyerine uzun süredir Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo için Fransız basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'yı satın almak için harekete geçti.
Foot Mercato'nun haberine göre, Cristiano Ronaldo, Valencia'nın sahibi Peter Lim ile görüşmelere başladı. Kulübün sahibi Peter Lim ile Ronaldo'nun birçok işte beraber çalıştığı ve Lim'in hisse satışlarını bu sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtildi.
VALENCIA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
İspanya'nın yönetim kulüplerinden biri olan ve 'Yarasa' lakabıyla bilinen Valencia, eski günlerden uzak bir performans sergiliyor. La Liga'da 23 puanla 18. sırada yer alıyor.