Cristiano Ronaldo'dan Sürpriz Hamle! Dev Kulübü Satın Almaya Hazırlanıyor

Foot Mercato'nun haberine göre, Cristiano Ronaldo, Valencia'nın sahibi Peter Lim ile görüşmelere başladı. Kulübün sahibi Peter Lim ile Ronaldo'nun birçok işte beraber çalıştığı ve Lim'in hisse satışlarını bu sezon sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtildi.