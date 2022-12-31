Cristiano Ronaldo, spor tarihine geçti: İşte servet kazanan sporcular!
Al Nassr'dan 2,5 sezon için 500 milyon avro alacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo, yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak. En yüksek yıllık maaşa sahip sporcular listesinin ilk 10 sırasında Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan 6 ismin bulunması dikkati çekti.
Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan Ronaldo, kariyerindeki başarılarından sonra 37 yaşında gerçekleştirdiği transferle de spor tarihine geçti.
Al Nassr Kulübünün, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli futbolcu ile 2,5 sezon için 500 milyon avro (yaklaşık 535 milyon dolar) karşılığında anlaştığı basına yansıdı.
MESSİ'YE AİT REKORU KIRDI
Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak Ronaldo böylece 2017'nin kasım ayında Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon başına 168,5 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye ait rekoru kırdı.
İspanyol El Mundo gazetesi, Barcelona'nın, Messi'nin kontratını 555 milyon 237 bin 619 avro (dönemin kuruyla 674 milyon dolar) karşılığında 4 yıl için uzattığını ortaya çıkarmıştı.
MBAPPE DE GÜNDEME GELDİ
Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız futbolcusu Kylian Mbappe de 2022 yazında uzattığı sözleşmesiyle gündeme geldi.
Fransız Le Parisien gazetesi, PSG'nin, Mbappe ile 2022-23 sezonundan itibaren 3 yıl için brüt 630 milyon avroya anlaştığını iddia etti ancak PSG Kulübü, haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.