Cristiano Ronaldo, spor tarihine geçti: İşte servet kazanan sporcular!

MESSİ'YE AİT REKORU KIRDI

Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak Ronaldo böylece 2017'nin kasım ayında Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon başına 168,5 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye ait rekoru kırdı.

İspanyol El Mundo gazetesi, Barcelona'nın, Messi'nin kontratını 555 milyon 237 bin 619 avro (dönemin kuruyla 674 milyon dolar) karşılığında 4 yıl için uzattığını ortaya çıkarmıştı.