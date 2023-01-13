Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülünü sattı!

HAYIR KURUMUNA GİDECEK

Ronaldo, ödülü hayır kurumlarına bağışlamayı seçti. Ödül, bir vakıfa fon sağlamak için açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan Ofer'in 600 bin euro'luk teklifi oldu. Bu para doğrudan, hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gidecek.