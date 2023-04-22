Burak Yılmaz'ın itirafı: Yumruk yumruğa kavga ettik

Daha önceki röportajlarında da Fenerbahçe döneminde Aragones'le sorun yaşadığını paylaşan Burak Yılmaz, "Aragones ile ben yumruk yumruğa kavga ettim. Beni bir maç oynattı. İlk defa da 3-0 galip geldik. Çok da iyi oynamadım ama o sahada ilk defa net bir galibiyet.