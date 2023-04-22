Burak Yılmaz'ın itirafı: Yumruk yumruğa kavga ettik

Kariyerine Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemle ilgili sürpriz bir itirafta bulundu.

Burak Yılmaz Fenerbahçe
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Burak Yılmaz'ın itirafı: Yumruk yumruğa kavga ettik - Resim: 1

Kariyerine Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemle ilgili sürpriz bir itirafta bulundu. 

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Burak Yılmaz'ın itirafı: Yumruk yumruğa kavga ettik - Resim: 2

37 yaşındaki başarılı futbolcu Burak Yılmaz, Mehmet Demirkol ile yaptığı röportajda kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı olaylar üzerine çarpıcı itiraflar yaptı.

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Burak Yılmaz'ın itirafı: Yumruk yumruğa kavga ettik - Resim: 3

2008 yılında Fenerbahçe'de oynadığı dönem hızlı kararlar verdiğini paylaşan Burak Yılmaz bu dönemde Luis Aragones ile yumruk yumruğa kavga ettiğini açıkladı.

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Burak Yılmaz'ın itirafı: Yumruk yumruğa kavga ettik - Resim: 4

Daha önceki röportajlarında da Fenerbahçe döneminde Aragones'le sorun yaşadığını paylaşan Burak Yılmaz, "Aragones ile ben yumruk yumruğa kavga ettim. Beni bir maç oynattı. İlk defa da 3-0 galip geldik. Çok da iyi oynamadım ama o sahada ilk defa net bir galibiyet.

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