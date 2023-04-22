Burak Yılmaz'ın itirafı: Yumruk yumruğa kavga ettik
Kariyerine Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemle ilgili sürpriz bir itirafta bulundu.
Kariyerine Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemle ilgili sürpriz bir itirafta bulundu.
37 yaşındaki başarılı futbolcu Burak Yılmaz, Mehmet Demirkol ile yaptığı röportajda kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı olaylar üzerine çarpıcı itiraflar yaptı.
2008 yılında Fenerbahçe'de oynadığı dönem hızlı kararlar verdiğini paylaşan Burak Yılmaz bu dönemde Luis Aragones ile yumruk yumruğa kavga ettiğini açıkladı.
Daha önceki röportajlarında da Fenerbahçe döneminde Aragones'le sorun yaşadığını paylaşan Burak Yılmaz, "Aragones ile ben yumruk yumruğa kavga ettim. Beni bir maç oynattı. İlk defa da 3-0 galip geldik. Çok da iyi oynamadım ama o sahada ilk defa net bir galibiyet.