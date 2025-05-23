Bomba İddia! Acun Ilıcalı Başkan Adayı Oluyor
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yla ilgili flaş bir başkanlık iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar!
Kaynak: Sarıyer Gazetesi
Fenerbahçe Asbaşkanı ve iş insanı Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig’de şampiyonluğun ezeli rakip Galatasaray’a kaptırılmasının ardından Acun Ilıcalı’nın başkan adayı olacağı öne sürüldü.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olan Sarıyer SK’de başkan Salih Bayraktar’ın görevi bırakmaya karar vermesinin ardından başkanlık seçimine gidileceği bildirildi.
Bayraktar, konuya ilişkin açıklamasında “Biz kongre kararı aldık. Devam etmeme kararı verdim. Kimseyle bir kırgınlığım yok. Sezon içerisinde almış olduğum bir karardı. Yeni bir oluşum olacak. Bu oluşumun önünü açmak için bu kararı aldım. Mevcut futbolcuların alacaklarını da sıfırlamaya çalışacağım. Bizim kadar temiz ve borçsuz bir kulüp olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
31 Mayıs Cumartesi yapılacak olan olağanüstü genel kurul için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarıyer Gazetesi’nin haberine göre, Acun Ilıcalı’nın Sarıyer Spor Kulübü Başkanlığı’na aday olacağı iddia edildi.
İddiaların sorulduğu eski başkan Salih Bayraktar, bu durumdan haberdar olmadığını söyledi.