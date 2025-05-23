Bomba İddia! Acun Ilıcalı Başkan Adayı Oluyor

Bayraktar, konuya ilişkin açıklamasında “Biz kongre kararı aldık. Devam etmeme kararı verdim. Kimseyle bir kırgınlığım yok. Sezon içerisinde almış olduğum bir karardı. Yeni bir oluşum olacak. Bu oluşumun önünü açmak için bu kararı aldım. Mevcut futbolcuların alacaklarını da sıfırlamaya çalışacağım. Bizim kadar temiz ve borçsuz bir kulüp olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.