Bir dünya devi daha Arda Güler için İstanbul'a geliyor! Roberto Carlos'u görevlendirdiler

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in hangi takıma gideceği merakla beklenirken, bir dünya devi daha İstanbul'a çıkarma yapıyor. İşte detaylar...

Arda Güler Fenerbahçe Barcelona
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Bir dünya devi daha Arda Güler için İstanbul'a geliyor! Roberto Carlos'u görevlendirdiler - Resim: 1

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devlerinin radarından düşmezken, Barcelona’nın ardından İspanyol devi Real Madrid de devreye girmeye hazırlanıyor.

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Bir dünya devi daha Arda Güler için İstanbul'a geliyor! Roberto Carlos'u görevlendirdiler - Resim: 2

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in sözleşmesindeki 17,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi Avrupa kulüplerinin iştahını kabartırken, Katalan devi Barcelona Deco'yu İstanbul'a göndererek ikna çalışmalarına başlamıştı.

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Bir dünya devi daha Arda Güler için İstanbul'a geliyor! Roberto Carlos'u görevlendirdiler - Resim: 3

Barcelona ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler olumlu bir şekilde ilerlerken yarışa Real Madrid de dahil oldu.

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Bir dünya devi daha Arda Güler için İstanbul'a geliyor! Roberto Carlos'u görevlendirdiler - Resim: 4

Goal'ün Mundo Deportivo'dan aktardığına göre, Real Madrid, Arda'nın transferinde ilerleme kaydetmek için kulüp efsaneleri Emilio Butragueno ve Roberto Carlos'u İstanbul'a göndermeyi planlığı öne sürüldü.

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