Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Daniel Güiza'nın son hali şaşırttı
42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'ya transfer oldu. Daniel Güiza'nın son hali herkesi şaşkına çevirdi.
Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Daniel Güiza'nın son hali ve takımı şaşkınlık yarattı. Üç yıl sarı-lacivertli formayı giyen Güiza, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı 98 karşılaşmada 35 kez gol sevinci yaşarken 21 kez de asist yaptı.
İspanyol oyuncu son olarak İspanya 5. Lig ekibi CD Rota'ya transfer oldu. Yeni takımının formasıyla poz veren 42 yaşındaki Güiza'yı görenler oyuncunun ne kadar yaşlandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
KAÇIRDIĞI GOLLERLE HATIRLANIYOR
Guiza, kaçırdığı gollerle taraftarların aklında yer etmişti. O dönem 14 milyon Euro gibi bir bedelle takıma katılan golcü oyuncu, basit gollerdeki talihsiz anlarıyla hatırlanıyor.