Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Daniel Güiza'nın son hali şaşırttı

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Daniel Güiza'nın son hali ve takımı şaşkınlık yarattı. Üç yıl sarı-lacivertli formayı giyen Güiza, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı 98 karşılaşmada 35 kez gol sevinci yaşarken 21 kez de asist yaptı.