Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor

Galatasaray'da bir isimle daha yollar ayrılıyor. İspanyol futbolcunun İtalya deviyle anlaştığı öne sürüldü.

Galatasaray transfer Bayern Münih Roma
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Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor - Resim: 1

Galatasaray, ara transfer döneminde ayrılıklarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sacha Boey’in Alman devi Bayern Münih’e transferinin ardından bir isim daha yolcu…

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Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor - Resim: 2

İtalya Serie A ekibi Roma’nın, Galatasaray’da beklenileni veremeyen Angelino'yu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

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Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor - Resim: 3

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roma, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu Angelino için Leipzig’le anlaştı.

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Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor - Resim: 4

İspanyol futbolcunun kiralık olarak Roma’ya katılması beklenirken, sözleşmesinde ayrıca 6 milyon Euro'luk zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da bulunacağı öne sürüldü.

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Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor - Resim: 5

Haberde, Angelino’nun bugün sağlık kontrolüne gideceği belirtildi.

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Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor - Resim: 6

GALATASARAY’DA 19 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

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Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor - Resim: 7

Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyonun devreye girmemesi için oyuncuya forma şansı verilmemişti.

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Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor - Resim: 8
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