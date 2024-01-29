Bir ayrılık daha... Galatasaray'dan İtalyan devine transfer oluyor
Galatasaray'da bir isimle daha yollar ayrılıyor. İspanyol futbolcunun İtalya deviyle anlaştığı öne sürüldü.
Galatasaray, ara transfer döneminde ayrılıklarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sacha Boey’in Alman devi Bayern Münih’e transferinin ardından bir isim daha yolcu…
İtalya Serie A ekibi Roma’nın, Galatasaray’da beklenileni veremeyen Angelino'yu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roma, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu Angelino için Leipzig’le anlaştı.
İspanyol futbolcunun kiralık olarak Roma’ya katılması beklenirken, sözleşmesinde ayrıca 6 milyon Euro'luk zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da bulunacağı öne sürüldü.
Haberde, Angelino’nun bugün sağlık kontrolüne gideceği belirtildi.
GALATASARAY’DA 19 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyonun devreye girmemesi için oyuncuya forma şansı verilmemişti.