Beşiktaş’ın penaltısı güme mi gitti? Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı
Beşiktaş-Galatasaray derbisi, Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Derbide penaltı mı değil mi tartışması yürütülen Cenk Tosun-Köhn pozisyonu kamuoyunu bir süredir meşgul ediyor. Eski hakemler ve spor insanları, tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig’in 28. Haftası, Beşiktaş-Galatasaray derbisine şahitlik etti.
Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Derbinin 2. dakikasında Al-Musrati'nin ters kafa vuruşuyla 3 puanı alan Sarı-kırmızılılar liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den geri aldı.
Siyah beyazlı Omar Colley, 90. dakikada kırmızı kart görerek, maçın uzatma bölümünde takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Köhn ile ceza sahası içinde ikili mücadeleye giren Cenk Tosun, yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler pozisyonu devam ettirdi.
Tartışmalara sebep olan pozisyonu eski hakemler ve futbol insanları değerlendirdi.
İşte o yorumlar:
Nihat Kahveci: Şu formanın gidip geldiğini gördüm ama bende şiddet ölçer yok. Bu çekmelere bazen veriyorlar bazen vermiyorlar. Ben penaltıya yakınım.
Bahattin Duran: İlk olarak Cenk'in kendini abartılı attığını düşündüm. Ancak Derrick Köhn topla oynamış ama eliyle Cenk'i sarmış. Cenk abartılı hareket yapıyor ama Köhn'ün hareketi faul. Bu bir penaltı. Halil Umut Meler göremedi, bu yüzden bence devam ettirdi.
Bülent Yıldırım: Köhn'ün topla oynaması, ihlal yapmadığı anlamına gelmez. Cenk çok abartılı düştüğü için de hakemi yanılttı. Ayrıca hakem doğru açıda değil. Bu pozisyon net penaltı.
Deniz Çoban: Cenk iki tur dönmüş, isterse sekiz tur dönmüş. Önemli olan Cenk'in hareketini kısıtlayacak eylem var mı? Cenk dönebilse, top koşu yoluna gidiyor ve ikinci bir hamle şansı var. Benim için bu bir penaltı.
Fırat Aydınus: Cenk Tosun abartılı şekilde attı kendini. Bu da Halil Umut Meler'i yanılttı. VAR müdahaleyi ve reaksiyonu süzememiş. Sahada hakemin görüp, penaltı vermesi gerekirdi. VAR, ne kadar etkileyip etkilemediğine göre çağıramaz. O zaman geçen hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında neden VAR karıştı? Kafalar karışıyor. Yanlış emsaller emsal gösterilmeye başlandı. Doğrular da yanlış olarak addedilmeye başlandı. Buna VAR karışamazdı.
Batuhan Karadeniz: Cenk'in pozisyonunda VAR'a gitmemek ne demek? Bu pozisyon penaltı değil mi? Bu pozisyon dünyanın her yerinde penaltı!
Colley'in Icardi'ye ceza sahası içinde yaptığı hareket penaltı mı?
Bahattin Duran: Dikkatsiz müdahaleden penaltı.
Deniz Çoban: Icardi önde, topa hamle yapma şansı var. İlk olarak üstten bakınca anlamadım, dikkatli bakınca gördüm. Sol ayağa temas var, ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Dikkatsiz bir müdahale olduğu için buna VAR müdahale edemez.
Bülent Yıldırım: Futbolun içinde bir müdahale, penaltı yok. Hakemin kararına saygı duyuyorum.