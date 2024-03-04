Beşiktaş’ın penaltısı güme mi gitti? Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı

Fırat Aydınus: Cenk Tosun abartılı şekilde attı kendini. Bu da Halil Umut Meler'i yanılttı. VAR müdahaleyi ve reaksiyonu süzememiş. Sahada hakemin görüp, penaltı vermesi gerekirdi. VAR, ne kadar etkileyip etkilemediğine göre çağıramaz. O zaman geçen hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında neden VAR karıştı? Kafalar karışıyor. Yanlış emsaller emsal gösterilmeye başlandı. Doğrular da yanlış olarak addedilmeye başlandı. Buna VAR karışamazdı.