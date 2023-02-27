Beşiktaş ve Fenerbahçeliler 'hükümet istifa' dedi, kulüpler 'tepki' için sıraya girdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen, ancak yıllardır süre gelen ihmaller nedeniyle 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremler sonrası 'hükümet istifa' sloganlarının atıldığı Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerine, diğer kulüplerden 'tepki geliyor.'