Beşiktaş ve Fenerbahçeliler 'hükümet istifa' dedi, kulüpler 'tepki' için sıraya girdi
Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki 'hükümet istifa' sloganlarına tepki açıklaması yayınlayan kulüplerin sayısı artıyor. Özellikle Çaykur Rizespor tarafından yapılan 'foseptik farelerinin çığlıkları' yorumu dikkat çekiyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen, ancak yıllardır süre gelen ihmaller nedeniyle 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremler sonrası 'hükümet istifa' sloganlarının atıldığı Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerine, diğer kulüplerden 'tepki geliyor.'