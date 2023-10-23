Beşiktaş maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'da son dakika Icardi gelişmesi
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta sakatlanan Icardi'nin Bayern Münih maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. Icardi'nin durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray’da Beşiktaş mücadelesinde 2 gole imza atan Mauro Icardi, zaferin mimarı olmuştu.
Arjantinli yıldız bu maçta Beşiktaşlı Ghezzal ile girdiği mücadelede sakatlandı.
Maçın son anlarında tedavi edilen Icardi için, sarı-kırmızılı ekip seferber olurken, Bayern Münih maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.
Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir” denilmişti.
Son haberlere göre Icardi’nin Bayern maçında oynayabilmesi için iğne ile sahaya çıkması gerektiği belirtildi. Icardi’nin forma giyebilmesi için sağlık ekibiyle ortak bir karara varılması beklenirken, bu kararın da ancak maça yakın saatlerde belli olacağı bildirildi.