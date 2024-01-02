Beklenen an geldi: Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor!

Real Madrid idmanlarında küçük çaplı şovlarına devam eden Arda Güler, kendisini izleyen taraftarları daha maça bile çıkmadan hayran bırakmış durumda. İspanyol taraftarlar, Arda Güler ile ilgili, "yarın herkesi televizyon başına kilitleyecek" ifadelerini kullandı.