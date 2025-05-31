Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan Ayrılık İhtimaline Tek Kelimelik Yanıt
Süper Lig’de şampiyonluğu kazanan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak konusu oldu. Babası Yüksel Yılmaz, konuya ilişkin soruya tek kelimelik yanıt verdi.
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Galatasaray Süper Lig’de şampiyon olan ekip olurken, bu şampiyonlukta payı olan isimlerden biri de milli futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. Barış Alper’in adı sık sık Avrupa kulüpleriyle anılırken, milli futbolcu da Avrupa’da oynamak istediğini saklamamıştı.
Ligin son maçında Galatasaray, Başakşehir’i mağlup etti. Maçın ardından Barış Alper Yılmaz’ın ayrılık ihtimali babası Yüksel Yılmaz’a soruldu.
Oğlunun Galatasaray’da kalıp kalmayacağına yönelik soruyu yanıt veren Yüksel Yılmaz, kollarını iki yana açtı ve tek kelime söyledi.
Yüksel Yılmaz’ın Barış Alper Yılmaz’ın ayrılık ihtimaline ilişkin yalnızca ‘Kısmet’ dedi.