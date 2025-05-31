Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan Ayrılık İhtimaline Tek Kelimelik Yanıt

Galatasaray Süper Lig’de şampiyon olan ekip olurken, bu şampiyonlukta payı olan isimlerden biri de milli futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu. Barış Alper’in adı sık sık Avrupa kulüpleriyle anılırken, milli futbolcu da Avrupa’da oynamak istediğini saklamamıştı.