Barcelona'nın yakın markajındaki Arda Güler için çok konuşulacak iddia: '1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istemiyor'

Barcelona’ya yakın spor gazetesi Sport, Laporta'nın planının, oyuncuyu bir sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin düşüncesine çok uyduğunu ifade etti. Gazete ayrıca Fenerbahçe ve Arda’nın Barcelona’ya prensipte evet dediğini ancak çözülmesi gereken bazı problemler olduğunu da yazdı.