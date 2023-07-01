Barcelona'nın yakın markajındaki Arda Güler için çok konuşulacak iddia: '1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istemiyor'
Barcelona'nın yakından ilgilendiği Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Arda'nın 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istemediği öne sürüldü.
Transfer gündeminin gözde isimlerinden olan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler hakkında bir iddia geldi.
Avrupa'nın dev kulüpleri oyuncuyla net temaslar kurmaya devam ederken, Arda için ilk teklif Barcelona’dan geldi.
Katalan kulübünün sportif direktörü Deco ve Futbol şube sorumlusu Mateu Alemany 18 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul’a geldi.
Barcelona’ya yakın spor gazetesi Sport, Laporta'nın planının, oyuncuyu bir sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin düşüncesine çok uyduğunu ifade etti. Gazete ayrıca Fenerbahçe ve Arda’nın Barcelona’ya prensipte evet dediğini ancak çözülmesi gereken bazı problemler olduğunu da yazdı.
Fenerbahçe'yi takip eden gazeteci Senad Ok'un verdiği bilgiye göre Arda Güler, Barcelona'nın, "Bonservisini şimdi alalım, 1 yıl Fenerbahçe'de kiralık olarak oyna" teklifine sıcak bakmıyor. Arda’nın transferin hemen gerçekleşmesini istediği öne sürüldü.