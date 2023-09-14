"Baba buradayım bugün" sözleri duygulandırmıştı: Gizem Örge'nin babası şampiyonluk sonrası konuştu

Kızının Ali Öztürk antrenörlüğünde 1996’da Ankara’da miniklerde ilk şampiyonluğunu yaşadığını dile getiren Örge, “Kızım Gizem, ilk kupasını o zaman aldı. Biz de ilk Avrupa şampiyonluğu hayalini o zaman kurmaya başladık. 12 yaşında Türkiye genelinde ikincilik madalyası ve kupası aldı” diye konuştu.