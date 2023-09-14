"Baba buradayım bugün" sözleri duygulandırmıştı: Gizem Örge'nin babası şampiyonluk sonrası konuştu
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından “babamın hayallerini gerçekleştirdim” açıklamasıyla dikkati çeken milli oyuncu Gizem Örge’nin babası Salim Örge, yaşadıkları mutluluğu anlattı.
Filenin Sultanları'nın savunma bakanı Gizem Örge'nin şampiyon olduktan sonra "Hayalini gerçekleştirdim" dediği babası Salim Örge kupa kaldırıldığında gözyaşlarını tutamamış.
10Haber'e konuşan Baba Örge, ilkokul birinci sınıfta beden eğitimi öğretmeninin, el ve ayaklarının uzunluğu, vücudunun yatkın oluşu dolayısıyla Gizem’i voleybola yazdırmalarını önerdiğini ve kızlarını 9 yaşındayken Ankara Eczacıbaşı Voleybol Kulübü’ne kaydettirdiklerini söyledi.
Kulüp çalışmalarının ardından okul bahçesinde mahalleden çocuklarla voleybol oynayan Gizem’in, çift antrenman yaptığına dikkati çeken Salim Örge, “Mahalleli, Gizem’i ‘geleceğin sporcusu’ diye severdi. Özellikle servis atma becerisi kazanmak için okul bahçesinde çok çalıştı” dedi.
Kızının Ali Öztürk antrenörlüğünde 1996’da Ankara’da miniklerde ilk şampiyonluğunu yaşadığını dile getiren Örge, “Kızım Gizem, ilk kupasını o zaman aldı. Biz de ilk Avrupa şampiyonluğu hayalini o zaman kurmaya başladık. 12 yaşında Türkiye genelinde ikincilik madalyası ve kupası aldı” diye konuştu.