Aziz Yıldırım'ın stadyum projesinin görselleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ile ilgili projesinin görselleri ortaya çıktı.
Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na dair kapasite artırımı ve yenileme projesinin görselleri paylaşıldı.
Geçtiğimiz gün, kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, stadyum projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "2 sene içerisinde stadyum hazır olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek ve kale arkasındaki koltuklar kaldırılacak. Kapasite 60.000 olacak. Tekrardan 'Burası Kadıköy buradan çıkılmaz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.