Aziz Yıldırım'ın stadyum projesinin görselleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün, kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, stadyum projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "2 sene içerisinde stadyum hazır olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek ve kale arkasındaki koltuklar kaldırılacak. Kapasite 60.000 olacak. Tekrardan 'Burası Kadıköy buradan çıkılmaz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.