Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a: Uruguay'dan, Arjantin'den, Türkiye'deki her isimden bahsedildi ama bir kişiden bahsedilmedi

Fenerbahçe'nin her dönem çok kaliteli kadroları olduğunu ama 2017-18 sezonunda uyum ile çok güçlü bir kadro yakaladıklarını belirten Kocaman, "Şöyle bir geçmişe dönüp baktığım zaman mesleki anlamda önemli hatalarımdan bir tanesinin 2012-13 sezonunda ayrılmak olduğunu söyleyebilirim. Çok çok güçlü bir takım vardı.