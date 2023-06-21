Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a: Uruguay'dan, Arjantin'den, Türkiye'deki her isimden bahsedildi ama bir kişiden bahsedilmedi
Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapmış olan Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.
Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sports Digitale'e konuşan Kocaman, sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'nin her dönem çok kaliteli kadroları olduğunu ama 2017-18 sezonunda uyum ile çok güçlü bir kadro yakaladıklarını belirten Kocaman, "Şöyle bir geçmişe dönüp baktığım zaman mesleki anlamda önemli hatalarımdan bir tanesinin 2012-13 sezonunda ayrılmak olduğunu söyleyebilirim. Çok çok güçlü bir takım vardı.
Kuvvetli bir takım vardı ve kuvveti şundan kaynaklanıyordu; güçlü kadrolar bugünkü de dahil olmak üzere Fenerbahçe'de her zaman vardı ama en büyük güç, onları uyumlu hale getirmek. Yani 10 birimi 13 birim, 14 birim üretebilecek hale getirdiğiniz zaman güç haline geliyor. Yakın tarihin en kuvvetli kadrosuydu.
Bu kuvvetliyi çok kalite anlamında değil ama bu kadar uyumlu ve güç üreten bir kadro yoktu. Benim geçmişe dönüp baktığım zaman ciddi hatalarımdan bir tanesi. Bence Fenerbahçe için de kırılma anlarından bir tanesi. Benim görüşüm olarak söyleyebilirim" dedi.