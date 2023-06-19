Aykut Kocaman'a kötü haber: Ali Koç'un tercihi belli oldu
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önceki gün yapılan mali genel kurulda yerli teknik direktör tercih edeceklerini açıklamıştı. Yönetimin bugünkü toplantısında ise kesin kararın verilmesi bekleniyor. Koç'un aklında iki ismin olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe teknik direktörünü arıyor. Önceki gün yapılan mali genel kurulda Başkan Ali Koç, "Yola yerli teknik direktörle devam edeceğiz. Camiayı ve camianın ruhunu iyi bilen, 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. Kararımızı vereceğiz" demişti.
Koç'un aklındaki isimlerden birinin başkanlığa ilk geldiğinde takımın başında olan Aykut Kocaman olabileceği iddia ediliyordu. Ancak Koç'un, Kocaman'ı hiç düşünmediği öğrenildi.
Fanatik'teki habere göre başkan iki isim üzerinde yoğunlaşıyor: İsmail Kartal ve Volkan Demirel.
Son kararın bugünkü yönetim kurulu toplantısının ardından verileceği öğrenildi.
İsmail Kartal önceki gün yaptığı açıklamada, "Bana ulaşan bir teklif yok" derken; Volkan Demirel ise "Şu anda hiçbir şey söyleyemem, hayırlısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.