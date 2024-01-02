Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi

ORC Araştırma, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudilerin Atatürk tahammülsüzlüğü nedeniyle ertelenen Süper Kupa finali ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Fenerbahçe Galatasaray
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Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ertelenmişti.

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Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi - Resim: 2

Krize neden olan maç, Suudi yetkililerin Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle oynanamadı.

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Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi - Resim: 3

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandala ilişkin ORC Araştırma yaptığı bir anketin sonuçlarını açıkladı.

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Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi - Resim: 4

Ankette katılımcılara "Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerinin sahaya çıkmama kararını nasıl buldunuz?" sorusu yöneltildi.

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Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi - Resim: 5
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Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi - Resim: 6

Katılımcıların yüzde 54,8'i kararı doğru buldu.

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Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi - Resim: 7

Kararsızların oranı yüzde 14,9 oldu.

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Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi - Resim: 8

'Doğru bulmuyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 30,3 olarak kayıtlara geçti.

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Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi - Resim: 9
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