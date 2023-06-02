Astrologların pabucunu dama attı: Fatih Terim'in tutan kehaneti gündeme oturdu
Ankaragücü'nü mağlup ederek derbi maçı öncesi şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, Fatih Terim'in 2 ay önceki şampiyonluk sözleri gündeme oturdu.
Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek son hafta NEF Stadyumu'nda oynayacakları Fenerbahçe derbisine şampiyonluk sıfatıyla çıkacak.
TERİM'İN KEHANETİ TUTTU
30 Mart'ta düzenlenen Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin iftar yemeğine katılan Fatih Terim şampiyonluk kehanetinde bulunmuştu.
Deneyimli teknik adam iftar masadaki herkese "Şampiyonluk derbiye kalmaz" dedi.
Gelen şampiyonluk sonrası Terim'in bu kehaneti gündeme oturdu.