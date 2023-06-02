Astrologların pabucunu dama attı: Fatih Terim'in tutan kehaneti gündeme oturdu

Ankaragücü'nü mağlup ederek derbi maçı öncesi şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, Fatih Terim'in 2 ay önceki şampiyonluk sözleri gündeme oturdu.

Astrologların pabucunu dama attı: Fatih Terim'in tutan kehaneti gündeme oturdu - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanıyor. 

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Astrologların pabucunu dama attı: Fatih Terim'in tutan kehaneti gündeme oturdu - Resim: 2

Sarı kırmızılılar, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek son hafta NEF Stadyumu'nda oynayacakları Fenerbahçe derbisine şampiyonluk sıfatıyla çıkacak.

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Astrologların pabucunu dama attı: Fatih Terim'in tutan kehaneti gündeme oturdu - Resim: 3

TERİM'İN KEHANETİ TUTTU

30 Mart'ta düzenlenen Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin iftar yemeğine katılan Fatih Terim şampiyonluk kehanetinde bulunmuştu.

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Astrologların pabucunu dama attı: Fatih Terim'in tutan kehaneti gündeme oturdu - Resim: 4

Deneyimli teknik adam iftar masadaki herkese "Şampiyonluk derbiye kalmaz" dedi. 

Gelen şampiyonluk sonrası Terim'in bu kehaneti gündeme oturdu.

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