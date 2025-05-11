'Aslan' Trabzon'da Kükredi, Spor Yazarları Dev Maçı Değerlendirdi: 'Kendilerini Şampiyonmuş Gibi Görüp...'
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-0'la geçtiği maçın ardından spor yazarlarından dikkati çeken yorumlar geldi. İşte dev maça ilişkin spor yazarlarının değerlendirmeleri...
Süper Lig’in 35’inci haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 2-0’lık skorla mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha attı. Spor yazarları nefes kesen karşılaşma sonrasında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İşte spor yazarlarının Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına ilişkin değerlendirmeleri:
UĞUR MELEKE – HÜRRİYET
“62 ile 66’ncı dakikalar arası sadece 240 saniye içinde Galatasaray Sara ile sağdan-soldan tam 5 korner kullanıyor. Hepsine Galatasaraylılar vuruyor. Biri direği yalıyor. Biri direkten dönüyor. Ve sonuncusu gol oluyor. Artık bu 4 dakikanın okumasını size bırakıyorum: Ligin duran toplardan en çok gol bulan takımı Galatasaray’a tabii ki büyük kredi vermek lazım. Sara ortalıyor, Osimhen vuruyor, Abdülkerim vuruyor, Lemina vuruyor. Ancak Trabzonluların da tek bir korneri dahi savunamamaları da çok amatörce. Trabzon’da ikinci yarıda Galatasaray, liderlik tuşuna bastı adeta. Dün 20 ile 45’inci dakikalar arası sezon genelinde sergiledikleri dominant oyundan uzaklardı. Ancak ikinci yarının başlangıç düdüğüyle beraber vitesi artırıp oyunu rakip yarı alana yığdı sarı kırmızılılar. Peş peşe kornerler kazandılar ve 66’da Abdülkerim’in golüyle çektiler fişi.”
BÜLENT TİMURLENK – SABAH
“Yedek ağırlıklı Trabzon ilk yarıda öne geçebilirdi. Veda turundaki Muslera'nın itirazı vardı. Enis Destan'ın sakatlığı sonrası oyundan düşen Galatasaray biraz olsun ikinci yarıda oyuna döndü. Osimhen ve Muslera dışında 11'de maçı ciddiye alan olduğunu söylemek zor. Bu rahatlığı kendi emekleriyle sağladılar, bu yüzden düne dair "neden daha iyi futbol yoktu" eleştirisi çıkmaz... Çarşamba final kendi başına bir roman.. Trabzon için çok daha fazla şey ifade ettiği de kesin ama Okan Buruk da bir sezonda iki kupa kazanmamış teknik adam. Gaziantep'te sakınmayan, bir sonraki maçı düşünmeyen 22 adamın ve fazlasının mücadelesini izleyeceğiz. Bakalım dinlenmiş Trabzon mu, rölantide oynayan G.Saray mı kazanacak?”
ŞANSAL BÜYÜKA – NEFES
“Galatasaray ilk yarıdaki etkisiz görüntüsünü geride bırakıp “Hadi biraz oynayalım” diyerek ve fabrika ayarlarına dönerek ikinci yarıya başlayınca roller tam anlamıyla değişti… Galatasaray aradı, Trabzonspor savunmaya çalıştı... Ama ‘Görünen köy kılavuz istemez’ misali bu baskının gol getireceği çok açık belliydi... Nitekim Abdülkerim’in kafası ile buluşup ağlara giden top, zaten belli olan şampiyonlukta Galatasaray’a dev bir adım daha attırdı... Abdülkerim demişken; bu, Galatasaray’a geldiğinden beri kaçıncı kafa golü? Kaçıncı maçı kurtarışı? Eski zirve günleri olmasa bile kendi alanında gene de ülkenin en iyisi... Galatasaray haftasına giriyoruz... Çarşamba günü muhtemelen kupa gelebilir, pazar günü üst üste üçüncü şampiyonluk, formaya takılacak beşinci yıldız resmen ilan edilir... Galatasaray günleri başlıyor...”
FIRAT AYDUNUS – HÜRRİYET
“Atilla Karaoğlan için rahat bir müsabakaydı. Maç içerisinde tartışılacak sadece bir pozisyon var; 44. dakikada Muslera’nın Visca’ya yaptığı müdahale. Karaoğlan bu müdahalenin ceza sahasının dışında olduğunu söyleyerek Muslera’ya sarı kart gösterdi. Ama pozisyon içerideydi. Fakat öncesinde de ofsayt olduğu saptandı. Burada yoruma dayalı olmayan bir pozisyon için yani net ofsayt pozisyonu için Hollandalı VAR Erwin Blank’ın Atilla Karaoğlu’nu monitöre çağırması gerekli değildi. Muslera’ya çıkan sarı kartın iptali konusunda ise Karaoğlan kontrolsüz hareket olarak yorum yapıp vermiş olacak ki iptal etmedi. Eğer umut vadeden ataktan dolayı vermiş olsaydı iptali gerekirdi.”
LEVENT TÜZEMEN – SABAH
“Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile aradaki fark 8 puana ulaşınca, şampiyonluk şarkıları söyleyenleri 'Matematik olarak şampiyon olmadık. Camiayı gereksiz şekilde havaya sokmayın' diye uyarmıştı ve haklı çıktı. Galatasaraylı oyuncular, başkanlarının mesajını almamış olacaklar ki Trabzon'da kendilerini şampiyon gibi görüp etkisiz oynadılar. Büyük maça hazır değillerdi. Yunus, katkı sağlamadı. Barış Alper saç baş yoldurdu. Barış'ın 8. dakikada atamadığı gol faciaydı. Çok top kaptırdı, çok pas hatası yaptırdı. Eğer ilk yarıda Muslera'nın Visca'ya yaptığı faul ofsayt çıkmasaydı, Galatasaray kalesinde penaltı görecekti.Soyunma odasında Okan Buruk, gerekli telkini yapmış olacak ki Galatasaraylı oyuncular akıllarını başlarına toplayarak oynadılar. Resmen Trabzonspor kalesine gol atmak için kamp kurdular. Bir topu direkten dönen Abdülkerim, Galatasaraylıların beklediği golü bir duran top sonrası kafa vuruşuyla yaptı. Yunus'un Morata'ya attırdığı gol çok klastı.”