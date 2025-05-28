Arda Turan'dan Beklenmedik Hamle, Galatasaray'ı Sildi
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in yolunu tutan Arda Turan, sosyal medya hesabından beklenmedik bir harekete imza attı. Turan, Galatasaray'ı sildi.
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Galatasaray’ın efsane futbolcuları arasında yer alan ve Eyüpspor ile beklenmedik başarılara imza atan Arda Turan Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzaladı. Başarılı teknik adam imza atar atmaz dikkat çeken bir harekete imza attı.
Futbolu bırakmasının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan ve Eyüpspor’u önce Süper Lig’e yükselten, ardından da üst sıralara yerleştiren Arda Turan büyük takdir topladı.
Bu başarısı Avrupa ekipleri tarafından da dikkat çeken Turan, Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in yolunu tuttu.
Arda Turan, yeni takımına katılmasının ardından sosyal medya hesabından Galatasaray’ın adını sildi. Arda Turan’ın hesabında ‘Sadece Galatasaray’ yazısı uzun süredir duruyordu.
Arda Turan’ın hesabında şu anda Shakhtar Donetsk Menajeri yazıyor.