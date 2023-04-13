Arda Turan: Atletico Madrid artık bir Türk kulübü
Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Arda Turan, Maraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlara yardım amacıyla Beşiktaş ile dostluk maçı yapan İspanyol kulüp Atletico Madrid hakkında açıklamalarda bulundu.
Eski futbolcu Arda Turan, Beşiktaş ile Atletico Madrid'in depremzedeler yararına düzenlenen yardım maçıyla ilgili konuştu.
Kariyerinde Atletico Madrid forması da giyen Arda Turan, "Aslında bakarsanız Atletico'nun Beşiktaş'a benzeyen bir yapısı var. Kuruluşu itibarıyla da yapısı itibarıyla da. Taraftarları Beşiktaş taraftarları gibi, takımlarına çok bağlıdır. Aile havasını hissedersiniz" dedi.
'ARTIK ONLAR TÜRK KULÜBÜ'
Eski futbolcu, şöyle devam etti:
"Depremi asla unutmayacağız. Asıl bu saatten sonra işimiz var. Bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Beşiktaş ve Atletico Madrid, bu mücadelenin en güzel örneklerinden birini gösterdiler.
Miguel Angel Gil Marin'in benim hayatımdaki yeri çok ayrıdır. Atletico Madrid'de yaşadığım yıllarda bana bir ağabey, bir baba olmuştur."