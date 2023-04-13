Arda Turan: Atletico Madrid artık bir Türk kulübü

Kariyerinde Atletico Madrid forması da giyen Arda Turan, "Aslında bakarsanız Atletico'nun Beşiktaş'a benzeyen bir yapısı var. Kuruluşu itibarıyla da yapısı itibarıyla da. Taraftarları Beşiktaş taraftarları gibi, takımlarına çok bağlıdır. Aile havasını hissedersiniz" dedi.