Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi: 'Daha fazla...'

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'le ilgili müjdeyi teknik direktör Carlo Ancelotti verdi.

Arda Güler Real Madrid Fenerbahçe
Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi: 'Daha fazla...' - Resim: 1

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transferiyle kendinden söz ettiren Arda Güler’le ilgili müjdeyi teknik direktör Carlo Ancelotti verdi.

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Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi: 'Daha fazla...' - Resim: 2

Uzun süren sakatlık günlerini geride bırakan Arda Güler, İspanyol devinde süre almaya başladı.

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Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi: 'Daha fazla...' - Resim: 3

Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'yı 4-1 yenerek şampiyon olurken Carlo Ancelotti maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi: 'Daha fazla...' - Resim: 4

Ancelotti, Arda Güler’le ilgili bir soruyu da yanıtladı. Ancelotti, konuya ilişkin şunları söyledi:

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Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi: 'Daha fazla...' - Resim: 5

"Arda Güler şu anda ana oyuncularımızdan biri zaten. Sadece 11 oyuncuyla oynamıyoruz, bütün oyuncular takımın içinde. Arda sakatlıktan döndü. Yakında işini yapmaya başlayacak ve daha fazla süre alacak.”

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Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi: 'Daha fazla...' - Resim: 6
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