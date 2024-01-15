Arda Güler'le ilgili müjdeyi Carlo Ancelotti verdi: 'Daha fazla...'
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'le ilgili müjdeyi teknik direktör Carlo Ancelotti verdi.
Fenerbahçe’den Real Madrid’e transferiyle kendinden söz ettiren Arda Güler’le ilgili müjdeyi teknik direktör Carlo Ancelotti verdi.
Uzun süren sakatlık günlerini geride bırakan Arda Güler, İspanyol devinde süre almaya başladı.
Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'yı 4-1 yenerek şampiyon olurken Carlo Ancelotti maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Ancelotti, Arda Güler’le ilgili bir soruyu da yanıtladı. Ancelotti, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Arda Güler şu anda ana oyuncularımızdan biri zaten. Sadece 11 oyuncuyla oynamıyoruz, bütün oyuncular takımın içinde. Arda sakatlıktan döndü. Yakında işini yapmaya başlayacak ve daha fazla süre alacak.”