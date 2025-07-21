Arda Güler'i Yerden Yere Vurdu: 'İntihar Gibi...'
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler için takımın eski oyuncusundan dikkat çeken yorumlar geldi. Real Madrid'in eski futbolcularından Pedja Mijatovic "Modric'in sahip olduğu sorumluluğu Arda Güler'e vermek bana intihar gibi geliyor" dedi.
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Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso’nun gözbebeği haline gelen milli futbolcu Arda Güler için olay yaratacak bir yorum geldi.
Real Madrid'in eski futbolcularından Pedja Mijatovic, katıldığı bir yayında, Arda Güler için dikkat çeken ifadeler kullandı. Mijatovic, Arda’nın Luka Modric’in yerini alamayacağını kaydetti.
Mijatovic, "Modric'in sahip olduğu sorumluluğu Arda Güler'e vermek bana intihar gibi geliyor. Yaratıcılık eksikliği var, başka bir yaratıcı oyuncu transfer edip ona zaman tanımalıyız” diye konuştu.
Carlo Ancelotti döneminde yeterli forma şansı bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso’nun göreve gelmesiyle ilk 11’in vazgeçilmezlerinden biri haline gelmişti.