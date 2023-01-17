Arda Güler'i oyuna 83. dakikada sokan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a sert sözler
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK karşısında kritik bir 3 puan alan Fenerbahçe'de maçın ardından en çok konuşulan isim Arda Güler olmuştu.
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, ligin 19. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmişti. Karşılaşmada alınan 3 puandan çok oyuna 83. dakikada Crespo'nun yerine dahil olan ve 17 dakikada takıma verdiği katkıyla Arda Güler konuşulmuştu.
Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus'a, bu maçın ardından Arda Güler konusundaki tepkiler çığ gibi büyürken Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka çarpıcı yorumlarda bulundu. Arda Güler'i oynatmamak 'ağır futbol kusurudur' diyen Büyüka, Jesus'u sert sözlerle eleştirdi.
Yazının ilgili bölümü şöyle:
"17’lik Arda Güler, bu yaşa rağmen, abartısız lider oyuncu... Sanki küçük Alex... Ve bu Arda Güler, Fenerbahçe takımında oynamıyor, oynatılmıyor. En hafif ifade ile söyleyeyim: Arda Güler’i oturtmak, “ağır futbol kusuru” dur.
Fenerbahçe’nin hocası Jorge Jesus‘un göz kamaştıran kalitesine saygılar, sevgiler... Bunu her fırsatta yazıp söylüyoruz. Ancak bu kariyer nedeniyle Jorge Jesus “dokunulmaz” değil...