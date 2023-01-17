Arda Güler'i oyuna 83. dakikada sokan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a sert sözler

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"17’lik Arda Güler, bu yaşa rağmen, abartısız lider oyuncu... Sanki küçük Alex... Ve bu Arda Güler, Fenerbahçe takımında oynamıyor, oynatılmıyor. En hafif ifade ile söyleyeyim: Arda Güler’i oturtmak, “ağır futbol kusuru” dur.