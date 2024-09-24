Arda Güler'e Yeşil Saha Yasağı

ARDA'NIN FENERBAHÇE SERÜVENİ

Arda, 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. U19 Süper Ligi’nde 19 maçta 7 gol ve 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Medipol Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol ve 1 asistle büyük bir performans sergiledi. 2021 sezonunda Fenerbahçe'nin kupa şampiyonu olmasında önemli rol oynadı ve finaldeki maçta 1 asistle en iyi oyuncu seçildi.

2022 yılında UEFA Konferans Ligi play-off maçında oynadığı oyunla dikkat çekti ve 20 Şubat 2022’de Hatayspor karşısında maçın oyuncusu seçildi. 13 Mart 2022’de Alanyaspor’a karşı attığı gol, Arda’nın profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu ve onu Fenerbahçe tarihinin en genç gol atan oyuncusu yaptı.

2023 YILI VE REAL MADRİD'E TRANSFER

Arda Güler, 2 Nisan 2023'te Beşiktaş derbisinde ilk 11'de yer aldı ve maçta önemli katkılarda bulundu. 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Arda, 6 Temmuz 2023 tarihinde Real Madrid ile 6 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Arda’nın transferi için 20 milyon avro bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak ek 10 milyon avro bonus ödemesi almıştır.

Real Madrid ile ilk kupasını 14 Ocak 2024'te kazandı ve kulüpteki ilk golünü 10 Mart 2024'te Celta Vigo’ya karşı attı. Böylece Arda, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olma başarısını elde etti. Arda Güler, genç yaşta elde ettiği başarılarla Türk futbolunun önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.