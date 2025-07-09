Arda Güler'e Verilen Söz Ortaya Çıktı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da adından söz ettiren Arda Güler’e Franco Mastantuono'nun transfer edilmesine rağmen oynama garantisi verdiği iddia edildi.

Arda Güler’in orta sahada maestro görevini üstleneceği belirtildi.