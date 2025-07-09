Arda Güler'e Verilen Söz Ortaya Çıktı
Real Madrid'de teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso ile birlikte Arda Güler adeta yeniden doğdu. Alonso'nun Arda'ya verdiği söz ortaya çıktı.
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Real Madrid’de İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti’nin döneminde fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso’nun göreve gelince adeta yeniden doğdu. İspanyol teknik adamın Arda’ya verdiği söz ortaya çıktı.
Real Madrid’e transfer olmasının ardından adeta yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan Arda Güler, Xabi Alonso’nun döneminde takımın yıldızı haline geldi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da adından söz ettiren Arda Güler’e Franco Mastantuono'nun transfer edilmesine rağmen oynama garantisi verdiği iddia edildi.
Arda Güler’in orta sahada maestro görevini üstleneceği belirtildi.