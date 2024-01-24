Arda Güler'den Real Madrid'den kiralık olarak gönderileceği iddialarına yanıt

Arda Güler, Real Madrid'den başka bir kulübe kiralanacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Arda Güler Fenerbahçe Real Madrid
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Arda Güler'den Real Madrid'den kiralık olarak gönderileceği iddialarına yanıt - Resim: 1

Arda Güler, Real Madrid'den sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralanacağı yönündeki iddialarına yanıt verdi. İspanyol basınına konuşan milli futbolcu, "Şu anda buradan ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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Arda Güler'den Real Madrid'den kiralık olarak gönderileceği iddialarına yanıt - Resim: 2

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve sakatlıklardan yana yüzü gülmeyen Arda Güler için İspanyol basınından farklı bir takıma kiralanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

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Arda Güler'den Real Madrid'den kiralık olarak gönderileceği iddialarına yanıt - Resim: 3

Defensa Central'in haberine göre Arda Güler, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesi için daha çok çalışacağım, şu anda buradan ayrılmayı düşünmüyorum” diye konuştu.

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Arda Güler'den Real Madrid'den kiralık olarak gönderileceği iddialarına yanıt - Resim: 4

ISINMA YELEĞİNİ FIRLATMASI OLAY OLMUŞTU

Son olarak lig sonuncusu Almeria karşısında ısınmaya giden Arda, oyuna alınmayacağını anlayınca yedek kulübesine doğru hareket ederken ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye tepki göstermişti.

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Arda Güler'den Real Madrid'den kiralık olarak gönderileceği iddialarına yanıt - Resim: 5

Arda Güler bu yıl Real Madrid'de fazla süre alamadı.

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