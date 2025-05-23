Arda Güler'den Duygusal Veda
Milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'den ayrılacağını açıklayan Luca Modric için duygusal bir veda mesajı yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
La Liga devi Real Madrid’in formasını uzun yıllardır terleten Luca Modric, kariyeriyle ilgili kötü haberi vermiş ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Yıldız oyuncuya milli futbolcu Arda Güler’den duygusal bir veda geldi.
Kulüpten Modric’in vedasına ilişkin yapılan açıklamada, "Real Madrid, hem kulübümüzün hem de futbol dünyasının gerçek bir efsanesi haline gelen oyuncumuza derin minnet ve takdirlerini sunuyor” denilmişti.
Modric’e bir veda da Arda Güler’den geldi. Arda, ''Luka abi, bu formayla yaptığın her şey, futbolu seven herkesin hayallerini süsleyen bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin. Sizinle birlikte oynamak ve sizden öğrenmek benim için bir onurdu. Oyun ve hayat hakkında tavsiyelerinizi almak, tutkunuza, hırsınıza ve karakterinize tanık olmak gerçekten inanılmazdı” dedi.
Modric’e ve ailesine hayatlarında bol şans dileyen Arda Güler, “Seni seviyorum ve sahada seninle olmayı özleyeceğim. Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler büyük kardeş'” dedi.