Arda Güler'den Duygusal Veda

Modric’e bir veda da Arda Güler’den geldi. Arda, ''Luka abi, bu formayla yaptığın her şey, futbolu seven herkesin hayallerini süsleyen bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin. Sizinle birlikte oynamak ve sizden öğrenmek benim için bir onurdu. Oyun ve hayat hakkında tavsiyelerinizi almak, tutkunuza, hırsınıza ve karakterinize tanık olmak gerçekten inanılmazdı” dedi.