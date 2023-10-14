Arda Güler'den bir üzen haber daha... Forma giymesi beklenmiyor

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in Sevilla maçında forma giymesinin beklenmediği bildirildi.

Arda Güler Real Madrid Fenerbahçe Sevilla
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Arda Güler'den bir üzen haber daha... Forma giymesi beklenmiyor - Resim: 1

Fenerbahçe’den dünya devi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in yakasını şanssızlık bırakmadı.

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Arda Güler'den bir üzen haber daha... Forma giymesi beklenmiyor - Resim: 2

Sevilla maçının hazırlıklarını milli oyuncularından yoksun sürdüren Real Madrid'de iyileşmesine rağmen Arda Güler'in Sevilla maçı kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.

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Arda Güler'den bir üzen haber daha... Forma giymesi beklenmiyor - Resim: 3

Milli ara nedeniyle Oyuncu sayısı az olduğu için Castilla ile birlikte yapılan antrenmanların sonuncusunda David Alaba ve Arda Güler takımla çalışmaya dahil edilmedi.

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Arda Güler'den bir üzen haber daha... Forma giymesi beklenmiyor - Resim: 4

Haber Global’ın aktardığına göre, her iki oyuncu da topa dokunmaya başlasa da genelde bireysel olarak çalışıyor.

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Arda Güler'den bir üzen haber daha... Forma giymesi beklenmiyor - Resim: 5

Son yaşadığı rektus femoris sakatlığının ardından Arda Güler konusunda hassas davranan teknik ekip bekleme kararı aldı. Bu sebeple Arda Güler'İn Sevilla karşısında forma giymesi beklenmiyor.

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Arda Güler'den bir üzen haber daha... Forma giymesi beklenmiyor - Resim: 6

Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'nde Braga maçında az da olsa süre alabileceği konuşulurken muhtemelen El Clasico'dan sonra forma giymeye başlayabileceğinin de altı çizildi.

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