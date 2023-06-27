Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı
Fenerbahçe'deki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için transfer savaşları sürüyor.
Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve performansıyla parmak ısırtan Arda Güler için dev kulüpler sıraya girerken, yönetim genç oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.
Dünya devleri genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ederken, sarı - lacivertli taraftarlar da Güler'in takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor.
Tüm bunlar yaşanırken geleceği henüz netleşmeyen Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFERDEKİ TEK ENGEL: BABASI
İspanyol haber kaynaklarından Relevo'nun haberinde, Arda Güler'in babası Ümit Güler'in genç yıldızın transferin 18-20 milyon euro komisyon istediği belirtildi.