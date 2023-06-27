Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı

Fenerbahçe'deki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için transfer savaşları sürüyor.

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Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı - Resim: 1

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve performansıyla parmak ısırtan Arda Güler için dev kulüpler sıraya girerken, yönetim genç oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

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Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı - Resim: 2

Dünya devleri genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ederken, sarı - lacivertli taraftarlar da Güler'in takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor. 

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Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı - Resim: 3

Tüm bunlar yaşanırken geleceği henüz netleşmeyen Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Arda Güler transferindeki tek engel ortaya çıktı - Resim: 4

TRANSFERDEKİ TEK ENGEL: BABASI

İspanyol haber kaynaklarından Relevo'nun haberinde, Arda Güler'in babası Ümit Güler'in genç yıldızın transferin 18-20 milyon euro komisyon istediği belirtildi.

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