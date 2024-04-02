Arda Güler ile Real Madrid teknik direktörü Ancelotti arasında tartışma!
Real Madrid'de bir türlü istediği süreyi alamayan Arda Güler'in teknik direktör Ancelotti ile tartışma yaşadığı ileri sürüldü.
Real Madrid’de bir türlü istediği süreyi alamayan Milli yıldız Arda Güler’in teknik direktör Carlo Ancelotti ile tartıştığı ileri sürüldü.
LaLiga’da şampiyonluk yolunda önemli bir yol kaydeden Real Madrid, 30. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.
Futbolseverlerin gözü Arda Güler’in oyuna girip girmeyeceğindeydi ancak, milli yıldız bu maçta hiç süre almadı.
Eflatun beyazlılarda, karşılaşma sonrasında Arda Güler ile teknik direktör Carlo Ancelotti arasında tartışma yaşandığı iddia edildi.
Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre Real Madrid - Athletic Bilbao maçının ardından hararetli anlar yaşandı. 'Maçtan sonra acil olarak bir araya gelen Güler ve Ancelotti kararı tartıştı' başlığı ile verilen haberde şunlar kaydedildi:
"Arda Güler maçın ardından Ancelotti'yle konuştu ve takımdaki durumuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Türk oyuncu, Real Madrid'de fazla oynamıyor ve Bilbao maçın ardından Ancelotti ile, takımdaki durumu hakkında konuşmak istedi.
Arda, hocasına, 'Carlo, sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum' dedi. Türk oyuncu neden bu kadar az dakika oynadığını anlamıyor ama İtalyan hocanın mesajı aynı: Sakin ol...
Arda Güler harika yeteneklere sahip bir futbolcu, Ancelotti ve Real Madrid'in sportif yönetimi de bunu biliyor. Ancak şu anda fiziği elit seviyede değil ve ona zarar veren şey de bu. Arda'ya göre ise çok fazla maç oynamaması ya da sadece maçların son dakikalarında oynaması sinir bozucu."