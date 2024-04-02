Arda Güler ile Real Madrid teknik direktörü Ancelotti arasında tartışma!

Arda Güler harika yeteneklere sahip bir futbolcu, Ancelotti ve Real Madrid'in sportif yönetimi de bunu biliyor. Ancak şu anda fiziği elit seviyede değil ve ona zarar veren şey de bu. Arda'ya göre ise çok fazla maç oynamaması ya da sadece maçların son dakikalarında oynaması sinir bozucu."