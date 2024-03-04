Arda Güler için İtalyan devi devrede!

Real Madrid'de yeterli forma şansı bulamayan Arda Güler için İtalyan devi Milan'ın devreye gireceği iddia edildi.

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Arda Güler için İtalyan devi devrede! - Resim: 1

Real Madrid’e transfer olmasıyla sakatlıkların ardından fazla forma şansı bulamayan Arda Güler’le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Arda Güler için İtalyan devi devrede! - Resim: 2

İtalyan devi Milan'ın, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan genç yıldız Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

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Arda Güler için İtalyan devi devrede! - Resim: 3

İspanya’da yayın yapan Marca, Milan’ın Arda Güleri kiralamak için çalışmalara başladığını yazdı.

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Arda Güler için İtalyan devi devrede! - Resim: 4

Real Madrid, bu sezon büyük çıkış yakalayan kanat oyuncusu Brahim Diaz'ı da 2020 yılında Milan'a kiralamış, Serie A'da geçirdiği 3 sezonun ardından bu yaz takıma geri almıştı.

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Arda Güler için İtalyan devi devrede! - Resim: 5

Arda Güler, ocak ayından beri 3'ü ligde olmak üzere toplam 5 resmî maçta forma giydi ve toplam 92 dakika süre alabildi.

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Arda Güler için İtalyan devi devrede! - Resim: 6
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