Arda Güler için İtalyan devi devrede!
Real Madrid'de yeterli forma şansı bulamayan Arda Güler için İtalyan devi Milan'ın devreye gireceği iddia edildi.
Real Madrid’e transfer olmasıyla sakatlıkların ardından fazla forma şansı bulamayan Arda Güler’le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan devi Milan'ın, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan genç yıldız Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.
İspanya’da yayın yapan Marca, Milan’ın Arda Güleri kiralamak için çalışmalara başladığını yazdı.
Real Madrid, bu sezon büyük çıkış yakalayan kanat oyuncusu Brahim Diaz'ı da 2020 yılında Milan'a kiralamış, Serie A'da geçirdiği 3 sezonun ardından bu yaz takıma geri almıştı.
Arda Güler, ocak ayından beri 3'ü ligde olmak üzere toplam 5 resmî maçta forma giydi ve toplam 92 dakika süre alabildi.