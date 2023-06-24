'Arda Güler için Fenerbahçe'ye kağıt geldi'
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de 2023/24 sezonuna iddialı kadroyla bir giriş yapmayı ve şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu Arda Güler'in geleceği, taraftarlar tarafından merak ediliyordu.
Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'da gösterdiği performansla önde gelen Avrupa kulüplerinin radarında yer alan genç futbolcu için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçeli kurmaylar, Arda Güler'in ailesiyle ikinci kez bir araya geldi. Görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmazken, sarı - lacivertlilere teklif geldi.