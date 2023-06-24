'Arda Güler için Fenerbahçe'ye kağıt geldi'

 Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son Güncelleme:
'Arda Güler için Fenerbahçe'ye kağıt geldi' - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig'de 2023/24 sezonuna iddialı kadroyla bir giriş yapmayı ve şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

1 9
'Arda Güler için Fenerbahçe'ye kağıt geldi' - Resim: 2

Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu Arda Güler'in geleceği, taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

2 9
'Arda Güler için Fenerbahçe'ye kağıt geldi' - Resim: 3

Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'da gösterdiği performansla önde gelen Avrupa kulüplerinin radarında yer alan genç futbolcu için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

3 9
'Arda Güler için Fenerbahçe'ye kağıt geldi' - Resim: 4

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçeli kurmaylar, Arda Güler'in ailesiyle ikinci kez bir araya geldi. Görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmazken, sarı - lacivertlilere teklif geldi.

4 9