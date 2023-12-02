Arda Güler için en kötü senaryo belli oldu!
Real Madrid'de sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Arda Güler için en kötü senaryo belli oldu.
Real Madrid’de sakatlık furyası sürerken, Arda Güler’in dönüşünün beklenenden daha uzun sürebileceği ve ideal bir tarih olmadığı belirtildi.
Sakatlıklardan yana yüzü gülmeyen Real Madrid’de Arda Güler'in yanı sıra Kepa, Modric, Tchouameni, Vinicius Jr., Courtois ve Militao gibi isimler de sakat.
Takıma katılmasının ardından 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler henüz Real Madrid formasını giyemedi.
Arda’nın zihinsel ve psikolojik olarak da yeniden takımın havasına girebilmesi için süreye ihtiyacı olduğu konusunda bir görüş birliği var.
Arda Güler için en kötü senaryonun ise 2024'teki kupa maçlarına kadar forma giyme imkânı olmaması.