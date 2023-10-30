Arda Güler için beklenen gün geldi! Real Madrid taraftarı sabırsızlanıyor
Real Madrid'de Arda Güler'in 5 Kasım'da kısa bir süre de olsa sahaya çıkması bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olmasından bu yana sakatlıklarla boğuşan Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.
Real Madrid taraftarının Arda hasretinin bu hafta sona ermesi bekleniyor. Aksilik çıkmazsa Arda’nın 5 Kasım’da Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkabileceği öne sürüldü.
Real Madrid, 5 Ekim günü Santiago Bernabeu'da Rayo Vallecano'yu konuk edecek.
Ancelotti ve sağlık ekibi onu şu ana kadar riske etmekten kaçındı. Ancak tüm bu süreç sona erdi ve tamamen sağlıklı olan Arda Güler'in bu hafta Rayo karşısında ilk 11'de olmasa bile oynama ihtimali yüksek.
İspanyol basını Arda'ya 5 ila 10 dakika süre verilmesini bekliyor. Real Madrid taraftarı 5 dakika için bile olsa onu görmek için sabırsızlanıyor.
5 Kasım'da Rayo Vallecano'yu ağırlayacak olan Real Madrid daha sonra 8 Ekim'de Braga'yı ağırlayacak. Peşinden 11 Kasım'de Valencia'yı yine evinde ağırlayacak olan Real Madrid milli aranın ardından 26 Kasım günü Cadiz'le deplasmanda karşılaşacak. Real'in Kasım ayındaki son maçı ise 29 Kasım'da Napoli ile olacak.