Arda Güler Fena Patladı: Gidiyorum
Real Madrid'de Arda Güler krizi yaşanıyor. Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti ipleri resmen kopardı.
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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Arda Güler’in Real Madrid'deki durumu gerginleşiyor. Genç yetenek, geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid ile oynanan derbi maçında hiç süre alamamasına tepki gösterdi.
Güler, maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir araya geldi. Bu görüşmede, daha fazla forma şansı bulmak istediğini ve aksi takdirde kulüpten ayrılma düşüncesi olduğunu açıkça ifade etti. Arda'nın bu çıkışı, Ancelotti’yi de şaşırttı ve oyuncunun geleceği hakkında yeni soru işaretleri doğurdu. Real Madrid, bu krizi nasıl yönetecek? Arda Güler’in kariyer yolculuğu için bir dönüm noktası olabilir.