Arda Güler Fena Patladı: Gidiyorum

Güler, maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir araya geldi. Bu görüşmede, daha fazla forma şansı bulmak istediğini ve aksi takdirde kulüpten ayrılma düşüncesi olduğunu açıkça ifade etti. Arda'nın bu çıkışı, Ancelotti’yi de şaşırttı ve oyuncunun geleceği hakkında yeni soru işaretleri doğurdu. Real Madrid, bu krizi nasıl yönetecek? Arda Güler’in kariyer yolculuğu için bir dönüm noktası olabilir.