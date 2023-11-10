Arda Güler bir kez daha sakatlandı iddiası!

Genç yaşına rağmen hem tekniği hem disiplini ile kısa sürede Real Madrid'in dikkatini çeken Arda Güler, sezon başında transfer olduğu dünya devinde henüz süre alamadı. Gittiğinden beri sakatlıklarla mücadele eden genç yıldız hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.