Arda Güler bir kez daha sakatlandı iddiası!
Fenerbahçe'nin alt yapısından çıkan ve sezon başında dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Genç yaşına rağmen hem tekniği hem disiplini ile kısa sürede Real Madrid'in dikkatini çeken Arda Güler, sezon başında transfer olduğu dünya devinde henüz süre alamadı. Gittiğinden beri sakatlıklarla mücadele eden genç yıldız hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Real Madrid'in son 2 maçında kadroya dahil olan ve sahaya çıkmak için şans bekleyen Arda Güler'in, Valencia maçının kadrosunda yer almayacağı öne sürüldü. Yıldız futbolcunun tekrardan sakatlandığı iddia ediliyor.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; genç yetenek Arda Güler, Braga maçı sonrası perşembe sabahı yapılan takım antrenmanında yer almadı.
18 yaşındaki yıldız futbolcunun, tam olarak iyileşmediği ve Ancelotti'nin süre vermeye çekindiği de vurgulandı. Arda Güler'in cumartesi günü oynanacak olan Valencia maç kadrosuna alınmayacağı öne sürüldü.