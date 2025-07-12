Fenerbahçe Transferi Bitirdi! Milan'ı Devre Dışı Bıraktı

Fenerbahçe'nin Archie Brown transferinde mutlu sona ulaştığı bildirildi. Genç yıldızla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe Transferi Bitirdi! Milan'ı Devre Dışı Bıraktı - Resim: 1

Süper Lig ekibi Fenerbahçe transferde çalışmalarını sürdürürken, Serie A ekibi Milan ile girdiği yarışı kazandı. Belçika’nın KAA Gent ekibinden Archie Brown, Fenerabahçe’nin teklifini kabul etti.

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Fenerbahçe Transferi Bitirdi! Milan'ı Devre Dışı Bıraktı - Resim: 2

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Archie Brown, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncunun yıllık 1.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe Transferi Bitirdi! Milan'ı Devre Dışı Bıraktı - Resim: 3

İngiliz oyuncu için Serie A ekibi Milan da devredeydi. Fenerbahçe ve Milan genç yıldızı almak için uçak göndermişti. Oyuncu tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı.

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