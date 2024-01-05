Araştırma: Türk halkının yüzde 91,6’sı 'TFF başkanı istifa etmeli' diyor
Areda Survey, Süper Kupa Finali’ne dair yaşanan krizin akşamında, CAWI yöntemiyle Türkiye genelinde 720 kişinin katılımıyla Türk halkının ne düşündüğünü araştırdı.
Krizden birkaç saat sonra gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 83,9’u Türkiye Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de oynanması görüşünde bir araya geliyor. Futbol kulüplerinin maça çıkmayıp yurda dönmesini yüzde 91,5 oranında destekliyor. Katılımcılar, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) yüzde 65,9 ile yaşanan krizin sorumlusu tutuyor ve yüzde 91,6 ile TFF başkanı istifa etmeli diyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray takımları arasında 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa Finali farklı krizlere sahne oldu. Maç başlamadan önce İstiklal Marşı, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk görselleri ile ilgili çıkan dezenformasyon içerikli haberlerin sosyal medyada hızla yayılması ve gerekli açıklamaların yapılamamasıyla yaşanan kriz farklı boyutlara ulaştı. Süper Kupa Finali’nin iptal edilmesiyle noktalanan bu kriz akşamında Areda Survey, Türk halkının yaşananlar hakkında ne düşündüğünü araştırdı. İşte dikkat çeken sonuçlar…
SÜPER KUPA FİNALİ TÜRKİYE'DE OYNANMALIYDI
Kriz akşamında CAWI yöntemiyle Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, katılımcıların yüzde 83,9’u “Türkiye Süper Kupa Finali yurt dışında değil, Türkiye’de oynanmalıydı” cevabını veriyor. Yüzde 17,1’i ise maçın yurt dışında oynanabileceği görüşünü paylaşıyor.
Araştırmaya göre Türk halkı Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin maça çıkmamasının sorumlusu olarak ilk sırada yüzde 65,9 ile Türkiye Futbol Federasyonu’nu görüyor. İkinci sırada yüzde 17,3 ile kulüp yönetimleri, üçüncü sırada yüzde 16,8 ile Suudi Arabistan yetkilileri sorumlu tutuluyor.
TÜRK HALKI TFF BAŞKANININ İSTİFASINI İSTİYOR
Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan bir diğeri ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin İstifasının istenmesi oldu. Alınan yanıtlara göre Türk halkının yüzde 91,6’sı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifa etmesini istiyor. Yüzde 8,4’ü ise istifa etmemeli cevabını veriyor.
"İLETİŞİM EKSİKLİĞİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ"
Areda Survey Araştırma Şirketi Genel Müdürü Yusuf Akın, yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akın, ‘’Maç günü yaşanan krizde iletişim eksikliğinden kaynaklanan bilgi kirliliği ve ikna edici bir kamuoyu açıklamasının yapılamaması, var olan krizi daha da derinleştirdi.’’ diyerek, kriz yönetiminde yaşanan iletişim hatalarına dikkat çekti.
Türkiye genelinde 30 Aralık 2023 tarihinde 720 kişinin katılımıyla yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.