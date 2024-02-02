Anadolu Efes'te Erdem Can'ın yerine düşünülen 2 isim belli oldu: Biri EuroLeague şampiyonu, biri Dünya Kupası galibi

SERGIO SCARIOLO

İspanya Milli Takımı ile uluslararası basketbol turnuvalarında harikalar yaratmış olan İtalyan koç Scariolo, en son Virtus Bologna'yı çalıştırmıştı.

Bologna ile 2021-2022 sezonunda EuroCup'ı kazanarak EuroLeague'e yükselmiş, EuroLeague'deki 2022-2023 sezonunda ise 34 maçta 14 galibiyet 20 mağlubiyet ile turnuvayı 14. sırada tamamlamıştı.

Scariolo, İspanya ile; 2009, 2011, 2015, 2022'de EuroBasket'i ve 2019 Dünya Kupası'nı kazandı. Ayrıca 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Rio'da ise bronz madalya kazandı.