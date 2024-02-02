Anadolu Efes'te Erdem Can'ın yerine düşünülen 2 isim belli oldu: Biri EuroLeague şampiyonu, biri Dünya Kupası galibi
Erdem Can ile yollarını ayıran Anadolu Efes'te koç arayışları başladı. Lacivert beyazlı ekipte 2 isim gündemde.
Türk Hava Yolları EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, geçtiğimiz gün baş antrenör Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Sezon başında göreve gelen Can yönetimindeki Efes, EuroLeague'de 24 maçta 9 galibiyet 15 mağlubiyet alarak play-off ve play-in yarışının gerisinde kaldı.
Efes Avrupa arenasında 16. sırada bulunuyor.
Türkiye Ligi'nde ise 18 maçta 15 galibiyet 3 mağlubiyet ile 2. sırada bulunuyor.
2 ANTRENÖR GÜNDEMDE
Lacivert beyazlı ekipte 2 antrenörün ismi gündeme geldi. Bu isimler Dimitris Itoudis ile Sergio Scariolo.
DIMITRIS ITOUDIS
CSKA Moskova ile 2016 ve 2019 yıllarında EuroLeague şampiyonu Yunan koç Itoudis, 2022 yazında göreve başladığı Fenerbahçe'den 12 Aralık 2023 ayrıldı. Sarı lacivertli ekiple 99 resmi maçta 62 galibiyet, 37 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe Beko ile Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalde Anadolu Efes'e elenen Itoudis, EuroLeague'de ise play-off'lara kalmış, play-off'ta ise Olympiakos'a elenerek Final Four biletini alamamıştı.
SERGIO SCARIOLO
İspanya Milli Takımı ile uluslararası basketbol turnuvalarında harikalar yaratmış olan İtalyan koç Scariolo, en son Virtus Bologna'yı çalıştırmıştı.
Bologna ile 2021-2022 sezonunda EuroCup'ı kazanarak EuroLeague'e yükselmiş, EuroLeague'deki 2022-2023 sezonunda ise 34 maçta 14 galibiyet 20 mağlubiyet ile turnuvayı 14. sırada tamamlamıştı.
Scariolo, İspanya ile; 2009, 2011, 2015, 2022'de EuroBasket'i ve 2019 Dünya Kupası'nı kazandı. Ayrıca 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Rio'da ise bronz madalya kazandı.