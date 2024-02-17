Alman devi Arda Güler'e talip!

Real Madrid'de istediği süreleri bir türlü alamayan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Güler'in devlerin listesinde olduğu ifade edildi.

Son Güncelleme:
Alman devi Arda Güler'e talip! - Resim: 1

Alman basınında yer alan habere göre; Real Madrid forması giyen Arda Güler'e Bundesliga devinin talip olduğu belirtildi. Borussia Dortmund'un Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için devrede olduğu aktarıldı.

1 6
Alman devi Arda Güler'e talip! - Resim: 2

Borussia Dortmund'un Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılmadan önce de peşinde olduğu kaydedildi. Öte yandan 18 yaşındaki on numaranın kiralanması için yeniden girişimlerin başlayabileceği vurgulandı.

2 6
Alman devi Arda Güler'e talip! - Resim: 3

Arda Güler için daha önce Tottenham ve Bayer Leverkusen'in de kiralama formülü üzerinde durduğu belirtilmişti.

3 6
Alman devi Arda Güler'e talip! - Resim: 4

Hazırlanması mı beklenecek, kiralanacak mı?

18 yaşındaki on numara için Real Madrid'in 2 plan üzerinde durduğu iddia edildi. İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler için ilk seçeneğin salon çalışmalarıyla fiziğini güçlendirmek ve Rodrygo gibi hazırlanmasını beklemek olduğu kaydedildi.

4 6
Alman devi Arda Güler'e talip! - Resim: 5

Real Madrid'in diğer planının Brahim Diaz'da olduğu gibi Arda Güler'in kiralanarak tecrübe kazanması olduğu vurgulandı.

5 6
Alman devi Arda Güler'e talip! - Resim: 6
6 6