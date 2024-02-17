Alman devi Arda Güler'e talip!

Hazırlanması mı beklenecek, kiralanacak mı?

18 yaşındaki on numara için Real Madrid'in 2 plan üzerinde durduğu iddia edildi. İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler için ilk seçeneğin salon çalışmalarıyla fiziğini güçlendirmek ve Rodrygo gibi hazırlanmasını beklemek olduğu kaydedildi.