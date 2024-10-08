Ali Koç Zevkten Dört Köşe Oldu

Koç, kupanın hem Türkiye'de kalmasının hem de sadece Fenerbahçe adına kazanılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Buraya gelmek zordu. Burada kalmak daha zor. Devamlı kazanmak, bir kere şampiyon olmaktan çok daha zordur. Allah yolunuzu açık etsin. Şansınız bol olsun" dedi.

Yeni transferlere de "hoş geldiniz" diyen Koç, takım kaptanı Alperi Onar'ın kendisine tüm takımın imzaladığı bir formayı hediye ettiğini de belirtti.