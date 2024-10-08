Ali Koç Zevkten Dört Köşe Oldu
Fenerbahçe Opet, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a kupayı takdim etti. Koç, "İnşallah bu sezon pek çok kez yeni kupa takdim etmeye gelirsiniz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Opet, kupayı başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine takdim etti. Kulübün yönetim kurulu odasında gerçekleştirilen ziyarette, oyuncular ve teknik ekip de hazır bulundu.
Başkan Ali Koç, takımın başarılarından dolayı oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederken, "Tarihimizin en başarılı performansını sergileyen Kadın Basketbol Takımımız bizleri ziyaret etti. Kupa takdimi artık bir gelenek haline geldi. Herkesi içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Koç, kupanın hem Türkiye'de kalmasının hem de sadece Fenerbahçe adına kazanılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Buraya gelmek zordu. Burada kalmak daha zor. Devamlı kazanmak, bir kere şampiyon olmaktan çok daha zordur. Allah yolunuzu açık etsin. Şansınız bol olsun" dedi.
Yeni transferlere de "hoş geldiniz" diyen Koç, takım kaptanı Alperi Onar'ın kendisine tüm takımın imzaladığı bir formayı hediye ettiğini de belirtti.
Koç, "Kaptanımız Olcay ailemizin bir parçası olarak geri döndü. Tina, 10 yıl sonra döndü. Badiane, yarım sezon bizimleydi, bu sezon tam zamanlı burada. Hocamıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Ali Koç, takımın sadece kazandığı başarılarla değil, aralarındaki aile ortamıyla da bu başarıyı elde ettiğini dile getirerek, "İnşallah bu sezon pek çok kez yeni kupa takdim etmeye gelirsiniz" dedi.
ali koşSon olarak, EuroLeague şampiyonluk yüzüğünün müzenin önemli bir parçası olacağını belirten Koç, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki hepiniz Fenerbahçe'nin sporcususunuz" dedi.