Akfen Holding'in Patronu Hamdi Akın'dan Bomba Fenerbahçe İtirafı
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, kulübün sezon performansına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNBC-e kanalına verdiği röportajda konuşan Hamdi Akın, Fenerbahçe’nin futbol dışında tüm branşlarda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ettiğini belirterek, “Fenerbahçe, futbolda yaşanan sıkıntılara rağmen diğer tüm branşlarda zirveye oynayan bir kulüp” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Terminal Kadıköy isimli yeni mekânında gerçekleşen röportajda soruları yanıtlayan Hamdi Akın, “Futboldaki başarısızlık her zaman bir bedel doğurur. Ancak bunu konuşurken unutmamak gerekir ki Fenerbahçe, basketbol, voleybol, atletizm ve boks dahil olmak üzere birçok alanda hem kadın hem erkek takımlarıyla şampiyonluğa oynuyor. Dünyada her branşta bu denli başarıya koşan başka bir kulüp yok” dedi.
“FUTBOLDAKİ TABLO BİLİNEN NEDENLERDEN KAYNAKLANIYOR”
Fenerbahçe’nin olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüplerden biri olduğunu da hatırlatan Hamdi Akın, “Türkiye Milli Takımı’nın olimpiyat kadrolarının yüzde 25 ila 30’u Fenerbahçeli sporculardan oluşuyor. Bu alanlarda büyük yatırımlar yapıyoruz. Bütçemizin önemli bir kısmı amatör branşlara ayrılıyor. Bu disiplinlerde son derece başarılıyız. Futbolda ise aynı başarıyı elde edemememizin nedenleri kamuoyunun da bildiği gelişmelerle doğrudan ilişkili” şeklinde konuştu.
KONGRE VE SEÇİM SÜRECİNE DEĞİNDİ
Fenerbahçe’de yaklaşan kongre ve başkanlık seçimlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Hamdi Akın, “Kongre üyeleri karar verici konumda. Eğer bir değişim uygun görülürse, seçim sürecinde gereken yapılır. Ali Başkan yeniden aday olacak mı, olmayacak mı, hep birlikte göreceğiz. Biz yönetim olarak görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.