Akfen Holding'in Patronu Hamdi Akın'dan Bomba Fenerbahçe İtirafı

Terminal Kadıköy isimli yeni mekânında gerçekleşen röportajda soruları yanıtlayan Hamdi Akın, “Futboldaki başarısızlık her zaman bir bedel doğurur. Ancak bunu konuşurken unutmamak gerekir ki Fenerbahçe, basketbol, voleybol, atletizm ve boks dahil olmak üzere birçok alanda hem kadın hem erkek takımlarıyla şampiyonluğa oynuyor. Dünyada her branşta bu denli başarıya koşan başka bir kulüp yok” dedi.