Ahmet Çakar Duyurdu: Aziz Yıldırım'ın Planı Ortaya Çıktı
Fenerbahçe'de sular durulmazken, ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım'ın planını açıkladı. İşte detaylar...
Kaynak: Beyaz TV
Fenerbahçe, Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’ kaprırırken, Başkan Ali Koç ve teknik direktörü Jose Mourinho istifa çağrılarının hedefi oldu.
Sarı-lacivertli ekipte kulübü olağanüstü seçimli kongreye götürmek için imza kampanyası başlatılırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimli kongrenin eylülde yapılacağını açıklamıştı. Bu karar taraftarları memnun etmezken, spor yorumcusu Ahmet Çakar Derin Futbol isimli programda dikkat çeken Aziz Yıldırım iddiasını ortaya attı.
Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım’ın sessizliğini bozarak bugünlerde bir basın açıklaması yapacağını iddia etti.
Yıldırım’ın Ali Koç’a bir çağrı yaparak, genel kurulun eylülde değil haziranda yapılmasını isteyeceği öne sürüldü.