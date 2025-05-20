Ahmet Çakar Duyurdu: Aziz Yıldırım'ın Planı Ortaya Çıktı

Fenerbahçe'de sular durulmazken, ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım'ın planını açıkladı. İşte detaylar...

Kaynak: Beyaz TV

Aziz Yıldırım Ahmet Çakar
Ahmet Çakar Duyurdu: Aziz Yıldırım'ın Planı Ortaya Çıktı - Resim: 1

Fenerbahçe, Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’ kaprırırken, Başkan Ali Koç ve teknik direktörü Jose Mourinho istifa çağrılarının hedefi oldu.

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Ahmet Çakar Duyurdu: Aziz Yıldırım'ın Planı Ortaya Çıktı - Resim: 2

Sarı-lacivertli ekipte kulübü olağanüstü seçimli kongreye götürmek için imza kampanyası başlatılırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimli kongrenin eylülde yapılacağını açıklamıştı. Bu karar taraftarları memnun etmezken, spor yorumcusu Ahmet Çakar Derin Futbol isimli programda dikkat çeken Aziz Yıldırım iddiasını ortaya attı.

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Ahmet Çakar Duyurdu: Aziz Yıldırım'ın Planı Ortaya Çıktı - Resim: 3

Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım’ın sessizliğini bozarak bugünlerde bir basın açıklaması yapacağını iddia etti.

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Ahmet Çakar Duyurdu: Aziz Yıldırım'ın Planı Ortaya Çıktı - Resim: 4

Yıldırım’ın Ali Koç’a bir çağrı yaparak, genel kurulun eylülde değil haziranda yapılmasını isteyeceği öne sürüldü.

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