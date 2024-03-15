Adıyaman'da çobanlık yaparken hazırlandı, 4 kez Türkiye birincisi oldu!

"KÖY ŞARTLARINDA HAZIRLANIYORUM"

3 yıldır atletizm sporunun yürüyüş branşıyla ilgilenen Kılınç, "Burada şartlar zor, çoğu zaman merkezde antrenmanlara katılamıyorum. Ben de burada köy şartlarında hazırlanıyorum. Bazen yürüyerek buraya geliyorum. Babama yardımcı oluyorum genelde, çobanlık yapmaktayım. Hedefim milli sporcu olarak memleketimin ve Türkiye'nin gururu olmak. Bu başarının sırrı ise çok çalışmaktan geçiyor" dedi.