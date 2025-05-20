Acun Ilıcalı Şaştı Kaldı: Bir Türk'ü mü Bir Boşnak'ı mı Seçecek

Kulübe yakın kaynakların aktardığına göre, Hull City yönetimi teknik direktörlük koltuğu için birkaç güçlü aday üzerinde duruyor. Acun Ilıcalı’nın gönlündeki ismin Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu olduğu öne sürülüyor. Ancak bu süreçte taraftarların da görüşüne başvuruldu. Kulübün yerel medyası Hull Daily Mail'in yaptığı ankette, sürpriz bir isim öne çıktı.