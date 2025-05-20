Acun Ilıcalı Şaştı Kaldı: Bir Türk'ü mü Bir Boşnak'ı mı Seçecek
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, sezonun sona ermesinin hemen ardından teknik direktör Ruben Selles ile yollarını ayırmıştı. Kümede kalmayı averajla başaran kulüpte, yeni sezon planlamaları hız kazanırken gözler takımın başına geçecek isme çevrildi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüpte, yeni teknik adamın kim olacağı hem İngiltere'de hem Türkiye'de merakla bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kulübe yakın kaynakların aktardığına göre, Hull City yönetimi teknik direktörlük koltuğu için birkaç güçlü aday üzerinde duruyor. Acun Ilıcalı’nın gönlündeki ismin Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu olduğu öne sürülüyor. Ancak bu süreçte taraftarların da görüşüne başvuruldu. Kulübün yerel medyası Hull Daily Mail'in yaptığı ankette, sürpriz bir isim öne çıktı.
MIRON MUSLIC LİSTE BAŞINDA
Yapılan oylamada taraftarların birinci tercihi, Championship ekiplerinden Plymouth'u çalıştıran Boşnak teknik direktör Miron Muslic oldu. Genç yaşına rağmen taktiksel esnekliği ve oyun planıyla dikkat çeken Muslic, Hull City taraftarlarının favorisi haline geldi. Oylamada en fazla desteği alan isim olarak öne çıktı.
EMRE BELÖZOĞLU İKİNCİ SIRADA
Ankette ikinci sırada yer alan isim ise Emre Belözoğlu oldu. Süper Lig’de gösterdiği teknik direktörlük performansıyla gündeme gelen Belözoğlu’nun Hull City ile görüşmeleri sürüyor. İngiliz taraftarların dikkatini çeken bir diğer isim ise West Bromwich Albion’un eski çalıştırıcısı Tony Mowbray oldu. Mowbray anketin üçüncü sırasında kendine yer buldu.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR KAMPTAN ÖNCE AÇIKLANACAK
Kulüp yönetiminin, yeni sezon hazırlık kampı başlamadan önce teknik direktör kararını netleştirmesi bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın futbol vizyonu doğrultusunda atılacak bu adım, takımın önümüzdeki sezondaki hedefleri açısından da belirleyici olacak. Taraftar desteğiyle öne çıkan isimler arasında nasıl bir tercih yapılacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.