Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması: Bayramdan sonrayı işaret etti...

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de ismi gündeme gelen Abdullah Avcı ilk kez konuştu. Deneyimli teknik adam bayram sonrasını işaret etti.

Fenerbahçe Jorge Jesus A Milli Takım
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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması: Bayramdan sonrayı işaret etti... - Resim: 1

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hızlandı.

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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması: Bayramdan sonrayı işaret etti... - Resim: 2

Fenerbahçe ile adı ciddi şekilde anılmaya başlayan isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu.

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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması: Bayramdan sonrayı işaret etti... - Resim: 3

59 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili iddialar kulüp tarafından da yalanlanmazken, deneyimli teknik adamdan ilk açıklama geldi.

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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması: Bayramdan sonrayı işaret etti... - Resim: 4

Play Spor'a konuşan Abdullah Avcı şunları söyledi:

"Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım.

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