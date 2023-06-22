Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması: Bayramdan sonrayı işaret etti...
Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de ismi gündeme gelen Abdullah Avcı ilk kez konuştu. Deneyimli teknik adam bayram sonrasını işaret etti.
Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hızlandı.
Fenerbahçe ile adı ciddi şekilde anılmaya başlayan isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu.
59 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili iddialar kulüp tarafından da yalanlanmazken, deneyimli teknik adamdan ilk açıklama geldi.
Play Spor'a konuşan Abdullah Avcı şunları söyledi:
"Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım.